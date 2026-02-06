Bakan Yusuf Tekin: Deprem bölgesinde derslik sayısı 137 bin 505’e çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılı nedeniyle yayımladığı anma mesajında, deprem bölgesinde yürütülen eğitim yatırımlarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Tekin, depremlerin ardından yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ve 220 bin öğretmeni kapsayan geniş çaplı bir eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, bölgede bugüne kadar 14 bin 304 dersliğin tamamlandığını, 9 bin 763 dersliğin ise inşasının sürdüğünü aktardı.

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte deprem bölgesindeki toplam derslik sayısının 137 bin 505’e ulaşacağını kaydeden Tekin, bu kapasitenin deprem öncesinin yüzde 15 üzerine çıkacağını vurguladı.

Deprem sonrası dönemde yalnızca fiziki yeniden inşa değil, öğrencilerin doğrudan desteklenmesine yönelik mali ve pedagojik adımların da hayata geçirildiğini ifade eden Tekin, depremzede öğrenciler için LGS ve YKS süreçlerinde ek kontenjan uygulamalarının devreye alındığını, telafi programları kapsamında milyonlarca yardımcı kaynağın dağıtıldığını söyledi.

Bakan Tekin, iki yıl içinde deprem bölgesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrencilere toplam 733 milyon lirayı aşan eğitim desteği sağlandığını, psikososyal destek çalışmalarıyla yüz binlerce öğretmen ve öğrenciye ulaşıldığını aktardı.

Mesajında dayanışma ve yeniden inşa vurgusu yapan Tekin, “Eğitim, yalnızca binaların onarımıyla sınırlı kalmadı; çocuğun zihnine, öğretmenin dayanıklılığına ve ailenin iyilik hâline uzanan bütüncül bir yeniden ayağa kalkma sürecine dönüştü. Kaybımız büyük, acımız hâlâ taze. Fakat 6 Şubat’tan aldığımız ders de nettir: Eğitimin bir ferahesi de felaketler karşısında hayatı savunan, toplumu ayakta tutan ve yeniden ayağa kaldıran bir direnç hattı olmasıdır. Bugün geldiğimiz noktada geliştirdiğimiz yaklaşımlar, geçmişte yaşanan acılarda daha bilinçli, daha dikkatli ve sorumluluk bilincini merkeze alan bir eğitim anlayışına dönüştürmeye yöneliktir” ifadelerini kullandı.

Tekin, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak ailelerine başsağlığı diledi.