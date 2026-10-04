Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.