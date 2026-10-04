  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı
Takip Et

Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hayatını kaybeden Ankara Cumhuriyet Savcısı Orhan Kılıç için taziye mesajı yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakan Gürlek'ten Cumhuriyet Savcısı Kılıç için başsağlığı mesajı
Takip Et

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Kılıç'ın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhum Cumhuriyet Savcımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.