Bakanı Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 49,25'e yükseltildi

SSK-Bağkur maaşlarına son dakika kararıyla sürpriz artış yapıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı.

TRT Haber Canlı yayında konuşan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.

Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz.

Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

Emekli maaşlarında basamak basamak artış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 zam yapıldığını açıklamış daha sonra bu oran yüzde 5 ek zamla yüzde 42,6'ya çakırılmıştı.



Son düzenleme ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 49,25'e çıkarılarak memur emeklisi maaşı ile eşitlendi.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bakan Işıkhan ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.



