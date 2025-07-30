Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Murat Çalık açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündemdeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirerek, “Terör belasından kurtulmak Türkiye için tarihi bir adımdır. Terör, ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Şehitlerimiz, doktorlarımız, öğretmenlerimiz bu mücadelede hayatlarını kaybetti; bu durum ülkemize büyük zararlar verdi. Eğer terör olmasaydı, bugün Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu” dedi.

Tunç, demokratikleşme sürecine de değinerek, “Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve temel hak ile özgürlüklerin genişletilmesi çok önemli adımlardır. Kürtçenin önündeki engeller kaldırıldı; Kürtçe devlet televizyonu kuruldu ve Kürtçe seçmeli dersler açıldı. Özellikle bölgede geçmişte yapılan hatalar giderildi. Teröre zemin hazırlayan unsurlar ortadan kalktıkça, terör örgütleriyle çetin bir mücadele verdik” ifadelerini kullandı.

Bakan, silah bırakma sürecinin izlenmesi ve kalıcı hale gelmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu sürecin kalıcı olması için tüm devlet kurumlarının iş birliği içinde çalışması gerekiyor. Koalisyon dönemlerinde partilerin farklı görüşleri nedeniyle bu başarı sağlanamamıştı. Ancak siyasi partilerimiz görüşlerini açıkça ifade edecektir” şeklinde konuştu.

"Devlet böyle bir pazarlığa girmez"

Bakan Tunç, "Terör örgütünün fesih kararı bir pazarlığın sonucu değil. Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Bunun karşılığında şunlar yapılacaktır diye bir husus söz konusu değil. Devlet politikası içerisinde hukuk devletinin gerekleri neyse o yapılır. Eğer TBMM'de kurulacak olan komisyon çalışmalarına başlandığında orada fikirler beyan edilecektir." ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca "Ağır hasta hükümlülerle ilgili olarak Meclis önemli bir düzenlemeye imza attı. Eğer hükümlünün cezası ağırlaştırılmış müebbet değilse, cezasının ertelenmesi mümkün hale geldi. Bu kapsamda, söz konusu kişilerin cezalarını evlerinde infaz edebilmelerine olanak tanıyan bir yasal değişiklik yapıldı." dedi

"700 PKK’lı tahliye edilecek" yönündeki iddialar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir gazetede yer alan "700 PKK’lı tahliye edilecek" yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Tunç, “700 PKK’lının tahliyesi şeklinde servis edilen haber, doğru olmayan bir bilgidir. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal kararının ardından Meclis tarafından henüz yeni bir düzenleme yapılmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin kararına da dikkat çekerek, “Örgüt adına suç işleyen kişilerin, ayrıca örgüt üyesi gibi cezalandırılmasına ilişkin düzenleme AYM tarafından iptal edildi. Örneğin, bir terör örgütünün düzenlediği programa ya da toplantıya katılan bir kişi, bu fiili nedeniyle ceza alabilir. Ancak sırf bu nedenle örgüt üyeliği suçu kapsamında ayrıca ceza verilmesi Anayasa Mahkemesi’nce hukuka aykırı bulundu” ifadelerini kullandı.

İnfaz düzenlemesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "31 Temmuz yasası" olarak bilinen düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını döneminde çıkarılan izinden yararlanan hükümlülerle ilgili sürecin 31 Temmuz 2023 itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Tunç, “Bu tarihte izinde bulunanlara yeni bir hak tanındı. Salıverilmesine 5 yıl kalan hükümlüler, cezaevine geri alınmadan denetimli serbestlik kapsamında dışarıda cezalarını çekmeye devam etti” dedi.

Söz konusu düzenlemenin ardından yeni bir yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağının kamuoyunda tartışıldığını belirten Bakan Tunç, “Yeni bir düzenleme Meclis’in takdirindedir, ancak şu ana kadar bu yönde bir değişiklik yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca, düzenlemeyle ilgili olarak DEM Parti'nin Meclis gündemine herhangi bir teklif getirmediğini vurgulayarak, “Zaten Covid izni düzenlenirken DEM Parti, terör suçlularının da bu haktan yararlanması yönünde bir talepte bulunmuştu” açıklamasında bulundu.

Mehmet Murat Çalık açıklaması: Buna heyet karar verecek

Bakan Tunç, "Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık şu anda hastanede... Hem tedavi süreci hem tetkikler devam ediyor. Tutukluyken rahatsızlığını ifade etti, muayeneler neticesinde Adli Tıp Kurumu'na raporlar gitti. Adli Tıp Kurumu raporları değerlendirdi ve bazı tetkikler istedi. Bu tetkiklerin yapılması için tutuklunun hastanede gözlem altında olması ve tetkik sürecinin bitiminde raporlarının yeniden değerlendirileceğine dair karar verdi.

Adli Tıp raporu tamamen teknik bir konu. Buna heyet karar verecek. Rapor yargıya intikal ettiğinde kararlar verilebilir. Rapor öncesinde de takdir yargının. Yargı, rapor gelmeden de karar verebilir. Dosya kapsamı, tutukluluk sebebi... Tüm bunlar değerlendirilir.

Konu tamamen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tetkiklerin, Adli Tıp'a ulaşması sonrası verilecek olan bir karar söz konusu." ifadelerini kullandı.

Orman yangınları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son dönemde artan orman yangınlarına ilişkin adli süreç hakkında bilgi verdi. Yangınların çıkış nedenlerinin titizlikle araştırıldığını belirten Tunç, “Cumhuriyet başsavcılıklarımız, her olayda adli soruşturmayı derhal başlatıyor. Yangının çıkış nedeni tespit edilmeye çalışılıyor” dedi.

1 Haziran 2025 tarihinden itibaren yürütülen soruşturmalarda 168 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Bakan Tunç, bunlardan 39’unun tutuklandığını, 64 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Tunç, devam eden soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Geçmiş yıllara ilişkin verileri de paylaşan Bakan Tunç, “Orman yangınına sebebiyet verme suçundan halen 127 kişi cezaevinde bulunuyor. Bu kişilerin 67’si hükümlü, geri kalanı ise tutuklu olarak yargılanma sürecini bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi cinayeti

Ahmet Minguzzi evladımız pırıl pırıl bir evladımızdı. Olay sonrası hemen soruşturma başlatıldı. Hemen ailesini aradım, onlara bu davanın sonuna kadar takip edileceğini, sanıklardan hesap sorulacağını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha sonra aileyi kabul etti, ailenin talepleri oldu. Özellikle suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak bundan sonra yapılması gerekenler varsa yapılması konusunda talepleri oldu.