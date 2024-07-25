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Bakan Yerlikaya'dan Netanyahu'ya tepki: Tarih, zalimlerin zulmünü asla unutmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, "Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA
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Bakan Yerlikaya'dan Netanyahu'ya tepki: Tarih, zalimlerin zulmünü asla unutmayacak
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Bakan Yerlikaya, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarih, zalimlerin zulmünü de çocuk katili zalimleri alkışlayanları da asla unutmayacak. Bugün yaşananlar insanlık adına utanç verici bir tablodur. Biz mazlumların, masumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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