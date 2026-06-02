Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye ziyaret
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli’ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum."