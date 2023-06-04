Bakanlar yemin edecek, Meclis Başkanı 7 Haziran'da seçilecek

Canan SAKARYA



Önce milletvekili sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenlerinin gerçekleştirilmesinin ardından çalışmalarına ara veren Meclis, 7 Haziran’da toplanacak. Aynı gün hem Meclis Başkanlığı için seçim yapılacak hem de yeni bakanlar yemin edecek.

Milletvekili seçilen ancak yeni kabine atanıncaya kadar görevlerine devam ettikleri için Mecliste yapılan yemin törenine katılmayan eski bakanlarında 7 Haziran’da Meclis’te yemin etmeleri bekleniyor.

Milletvekillerinin yemin ettiği 2 Haziran’dan itibaren başlayan Meclis Başkanlığı için başvurular 6 Haziran’da sona erecek. 7 Haziran’da Meclis Başkanlığı seçimin tamamlanması planlanıyor. Meclis Başkanlığı seçiminin ilk iki turunda anayasaya göre üçte iki çoğunluk olan 401 oy gerekiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk 301 oy gerekli. Meclis’teki milletvekili dağılımı çerçevesinde Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turda tamamlanacak. AK Parti’nin AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u aday göstermesi bekleniyor.

Meclis Başkanının seçilmesinin ardından Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturulacak.

Partilere kaç üyelik düşeceği temsil edildikleri milletvekili sayılarına göre belirlenecek. Başkanlık Divanı ve komisyonlardaki üye dağılımında Cumhur İttifakı lehinde bir dağılımı gerçekleşecek.

Meclis’te seçim süreçleri tamamlandıktan sonra yasa teklifleri için Haziran ayında çalışması planlanıyor.

Çalışan ve emeklilerin maaşlarında yapılacak artışlar için yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor.

Öte yandan Kabinenin iş başı yapması ile birlikte Meclise ek bütçe düzenlemesi gelebilir.