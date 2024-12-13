Bakanlığın ihbar hattına şikayet yağdı! 2 bin 394 içeriğe işlem yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirilen Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem gerçekleştirildi.

Zararlı içerikler Bakanlığın radarında!

Bakanlık, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını oluşturdu.

Koruyucu rehber ve içerikler yayınlandı

Web sitesi üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik rehberlere, içeriklere/yayınlara erişim imkanı sunuluyor. Sitede, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Çocuklara Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler Rehberi, Çocuklarda Mahremiyet Bilinci Rehberi, Koruyucu Aile Rehberi yer alıyor.

Bakanlığın ihbar hatlarına şikayet yağıyor

Ayrıca "DUY" internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen "0530 918 11 17" numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili birimlere iletiliyor.

Siber zorbalık ve şiddet başvuruları geliyor

İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konuları üzerine başvuru geliyor. Süreç yönetiminde BTK, RTÜK ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılıyor

Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile de iş birliği yapılıyor.

Emniyetle eşgüdümlü çalışma

Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile süreç yönetimi gerçekleştiriliyor.

Bir diğer paydaş kurum olan RTÜK ile yayınlanan dizi/filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldı

Ayrıca internet ortamında yayınlanan içeriklerde riske maruz kaldığı tespit edilen çocukların içinde bulunduğu yaşam koşullarının incelenmesi için ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden Sosyal İnceleme Raporu talep ediliyor. Daha sonra yüksek yarar ilkesi doğrultusunda çocuğa yönelik uygun sosyal hizmet modeli planlanarak uygulanıyor.

Bu çerçevede yürütülen faaliyetlerle, bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapılarak, söz konusu içerikler gerekli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara iletildi.