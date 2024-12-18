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Bakanlık 3 oyuncağı toplatma kararı aldı: Çocuklarınızdan uzak tutun

Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazılarının toplatılmasına karar verdi. Bazı ürünlerde kurşun ve flatat gibi kimyasalların sınırın çokça üstünde olduğu belirlendi. Tespit edilen bu maddeler en çok slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerde ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Bakanlık 3 oyuncağı toplatma kararı aldı: Çocuklarınızdan uzak tutun
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Ticaret Bakanlığı piyasadaki oyuncakları denetledi ve bazı oyuncakların kurşun ve flatat gibi kimyasallarının sınırın çok üstünde olduğu ortaya çıktı. Sağlığı tehdit eden bu maddeler en çok çocukların en sevdiği slime, sticker ve lastik top gibi ürünlerde var.

ATV Ana Haber'e konuşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Didem Taştekin oyuncaklarda tespit edilen kurşun ve fitalat maddesi hakkında "Kansere sebep olabilir birçok kanserin sebebidir. Kurşun en zararlı yoğun metallerden bir tanesidir. Alzheimer, yorgunluk, demans, halsizlik yapan bir maddedir." dedi.

'Vücutta birikmesi riskli'

Plastiklerde bulanan fitalat maddesinin de zararlarından bahseden uzman isim, "Fitalat genellikle plastiklerde bulunan bir maddedir. bazı oyuncaklarda da bulunur fazlası vücutla biriktiği zaman karaciğer kanseri, karaciğer yetmezliği, Alzheimer, çocuklarda anemi gibi birçok hastalığa sebep olabilir." diye konuştu.

'Evinize sokmayın'

Bakanlık kolayca kopabilen oyuncaklar ve boncuklu kıyafetlerden bazılarını da toplatma kararı aldı. Prof. Taştekin, "Kopabilen veya boncuklu kıyafetleri almayın çünkü çocuk bilemez her şeyi tanımak istediği için ağzın almak ister o yüzden onlar evlerine bile sokmasınlar." diyerek aileleri uyardı.
Toplatılma kararı alınanlar arasında bijuteri ürünleri, oda kokuları, stickerlar var. Plastik ördeklerde bile zararlı bir madde olan fitalat çıktı. Ticaret Bakanlığı'nın toplatılmasına karar verdiği ürünlerden biri de bu markanın boyası. Sebebi ise lacivert rengi oluşturulurken haddinden fazla kurşun kullanılması.

Ticaret Bakanlığı'nın radarına giren bir diğer ürün de slimelar oldu bazı markaların slimeları ağır metal içerdiğinden toplatılmasına karar verildi.

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