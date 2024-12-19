Bakanlık açıkladı! İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

Gemi trafiği çift yönlü olarak açıldı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine güney-kuzey yönlü olarak açıldı” denildi.