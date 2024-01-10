Bakanlık açıkladı: Kamu kurumlarına 2 bin 392 engelli atanacak

2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada, atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, tercih işlemlerinin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabileceği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engelli vatandaşın atamasının yapıldığı hatırlatıldı.