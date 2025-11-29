  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırı
Takip Et

Bakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleşmesi sonucu geminin sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırı
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşanılan patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerde yer alan 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörünün ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisinin gece boyu gemideki yangına müdahale ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yaşadığı patlama sonrası yangın meydana gelen KAIROS isimli boş vaziyetteki tankerden 25 personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince sağlıklı bir şekilde tahliye edilmesi sonrası, KURTARMA-12 Römorkörümüz ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz gece boyu gemideki yangına müdahale etmiştir. Kurtarma ekiplerimiz tarafından kurtarılan personel Şile Kovanağzı iskelesine yanaşarak kazazede personeli kara sağlık ekiplerine teslim etmiştir. Açık güvertede yangın olmadığı, kapalı kısımlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanları ve dalgıç ekibi yangının söndürülmesi sonrası yapılacak inceleme için bölgede hazır beklemektedir. Karadeniz'de takribi 35 mil açıklarında insansız deniz araçları saldırısına uğradığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabaha karşı İnsansız Deniz Araçları ile yeniden bir saldırı gerçekleştirildiği bilgisi alınmıştır. Gemi sancak bordası su kesimi üzerinde küçük bir hasar almıştır. Gemide yangın olmadığı raporlanırken, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korurken, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır."

Gündem
CHP lideri Özel: Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı
Özel: Bu kurultay, partimizin muhalefetteki son kurultayı
Kazım Koyuncu şarkısıyla paylaşıma 50 bin TL tazminat talebi
Kazım Koyuncu şarkısıyla paylaşıma 50 bin TL tazminat talebi
Marmaris’te denizde hortum (Video)
Marmaris’te denizde hortum (Video)
Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)
Marmaris'te fırtına ve sağanak: 3 tekne karaya vurdu! Fırtınada can pazarı (Video)
Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan önceki işi ne, aslen nereli?
Salih Ayhan kimdir? Salih Ayhan önceki işi ne, aslen nereli?
Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)
Mazot yüklü tanker alev topuna döndü! Gökyüzünü kaplayan kara duman paniğe neden oldu (Video)