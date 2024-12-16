Bakanlık 'acil toplatılma' kararı aldı: Bu kalemler kısırlığa neden oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yandan sağlığa zararlı gıdaları duyurduğu 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ederken, bir yandan da çocukların sağlığını tehlikeye atabilecek oyuncaklar için de önemli uyarılar yayınlıyor.

Bu doğrultuda oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yapılan son bildirimde, çocuklar arasında popüler olan bir kalem türünde sağlığa zararlı maddeler bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Çocuklarda kısırlığa neden oluyor

'Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem' başlığıyla paylaşılan kalem üzerinde yapılan incelemelerde, üründe limit değerin oldukça üzerinde ftalat kalıntısı bulunduğu aktarıldı.

Kanserojen maddeler arasında yer alan ftalat, özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar. Yapılan birçok farklı bilimsel çalışma, ftalat kullanılan ürünlerin ilerleyen yaşlarda kanser ve kısırlık riskini artırdığını kanıtlamıştır.

Bakanlık toplatma kararı aldı

Uzmanlar, bu tür durumlarda ailelerin düzenli olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni takip etmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlıktan yayınlanan duyuruda "Ürüne ilişkin yapılan paylaşımda önlem olarak söz konusu kalemin piyasaya arzının durdurulduğu ve mevcut üretilen ürünlerin ise yasaklanarak toplatıldığı" açıklandı.