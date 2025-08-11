Bakanlık, bir okul üniformasının satışının yasaklandığını duyurdu
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir okul üniformasında yer alan hırkanın satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir okul üniformasının kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.