Bakanlık denetime başladı: 2 milyon konut kontrol edilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenlere yönelik denetimlere başladı. Yaklaşık 2 milyon konuttan kiralık olanlar tespit edilecek. Beyanname vermeyen mükelleflere işlem yapılacak.

Denetimlerle kira gelirlerinin düşük gösterilerek, vergi dışı bırakılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde kiracılardan gerekli bilgiler talep edilecek. Bu bilgiler elektronik ortamda tutulacak.

Kontrollerin ardından beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükelleflere yönelik yasal işlem başlatılacak.

Beyanname nasıl doldurulacak?

Beyanname başvuruları ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor. İnternetten de başvurmak mümkün... Dijital vergi dairesinin internet adresi olan https://dijital.gib.gov.tr/ üzerinden de başvuruları yaparak beyanneme doldurulabiliyor.