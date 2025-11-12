  1. Ekonomim
  3. Bakanlık devreye girdi: Menüdeki içeceğe ek ücret isteyen işletmeye ceza yağdı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, menüde “Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL” yazmasına rağmen içecek olarak kola tercih eden müşteriden ek ücret isteyen restorana, Ticaret Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda menüde yer alan fiyat ile tahsil edilen ücret arasında fark tespit edilmesi üzerine işletmeye idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir vatandaşın “Tavuk Dürüm + Patates + İçecek 280 TL” olarak belirtilen menüde, içecek tercihi kola olduğunda ek ücret talep edildiğini bildirmesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

İşletme para cezası ödeyecek

Yapılan denetimde, menü fiyatı ile müşteriden alınan ücret arasında farklılık olduğu belirlendi. Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 54. maddesi uyarınca işletmeye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, söz konusu uygulama “yanıltıcı reklam” kapsamında değerlendirilmek üzere Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü – Reklam Kurulu’na sevk edildi.

