Bakanlık devreye girdi: "Şarj ücreti" isteyen işletmeye ceza kesildi

İstanbul Kadıköy’deki mekanda, cep telefonunu şarj eden müşterinin hesabına 45 TL “şarj ücreti” eklendi. Sosyal medyada tepki toplayan olay sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mekan hakkında soruşturma başlatılırken, işletme Haksız Fiyat Kurulu’na sevk edildi ve idari para cezası kesildi.

Bakanlık devreye girdi: "Şarj ücreti" isteyen işletmeye ceza kesildi
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan ünlü bir restoranda, bir müşterinin hesabına “telefon şarj ücreti” adı altında 45 TL eklendi. Müşteri, ödeme sırasında fark ettiği bu kalemi sosyal medyada paylaşınca konu kısa sürede gündem oldu. Adisyonda “şarj ücreti – 45 TL” ifadesini gören kullanıcılar, duruma tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı

Gelen yoğun tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı olaya ilişkin harekete geçti.Bakanlık, söz konusu işletmeyle ilgili resmî inceleme başlattı.

Sabah’ın haberine göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında devreye giren Bakanlık müfettişleri, mekanda denetim gerçekleştirdi.

Denetim sonucunda işletmeye idari para cezası uygulanırken, dosya ayrıca Haksız Fiyat Kurulu’na sevk edildi.

