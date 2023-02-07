Bakanlık dizel tren setlerini deprem bölgesine sevk etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün İzmir'den 2 dizel tren set (DMU) ile 500, ikinci 2 adet DMU set ile 500 olmak üzere, toplamda 1000 kişilik kurtarma ekibinden oluşan askeri İskenderun'a getirmek üzere planlamalar yapıldığı belirtildi.

Malatya'dan deprem nedeniyle mağdur olan kişileri getirmekte olan 2 adet 4'lü DMU setlerde toplamda 503 yolcu olduğu bildirilen açıklamada, bunların 360'ının Ankara'ya, 143'ünün Sivas'a seyahat edeceği bildirildi.

Yarın sabah planlı şekilde yolcu taşımaları ana hat trenlerine ek olarak koyulan Malatya-Sivas DMU setleriyle, devamında da Sivas'tan Hızlı Tren ile Kırıkkale (eski gar) yapılacak yolcu taşımalarıyla devam edeceği aktarıldı.