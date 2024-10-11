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Bakanlık düğmeye bastı: Çocukları olumsuz etkileyen 2 bin 319 içerik hakkında işlem yapıldı

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek dijital içeriklere karşı harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Medya Çalışma Grubu, sosyal medyada yansıması olan televizyon-sinema yayınlarını da mercek altına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, 2 bin 319 zararlı içeriğe yönelik işlem başlatıldı.

Haber Merkezi
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Bakanlık düğmeye bastı: Çocukları olumsuz etkileyen 2 bin 319 içerik hakkında işlem yapıldı
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Discord uygulamasındaki şantaj ve tehdit olayları, çocukların dijital ortamlarda daha fazla korunmaları konusunu gündeme getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek dijital içeriklere karşı harekete geçti.

‘Sosyal Medya Çalışma Grubu’ kuruldu: 7/24 sosyal medyada tarama yapıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı özellikle sosyal medya üzerinden yapılan çalışmaları anlattı. Bakanlık, Hürriyet Gazetesi'ne çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, risklere yönelik koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek ve geleceğe yönelik tedbir almak amacıyla ‘Sosyal Medya Çalışma Grubu’ kuruldu. Bu kapsamda çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikler yakından takip ediliyor. Grupta görevli personel, 7/24 esaslı olarak sosyal medyada tarama yapıyor. Tarama çalışmaları anahtar kelimeler üzerinden çocuk özelinde gündemde yer alan içeriklerden oluşuyor.

Erişim engelleniyor

Çalışma grubu, sosyal medyada yansıması olan görsel medyadaki (televizyon, sinema vb.) çocuğa zarar verecek nitelikte olan diğer içeriklere ilişkin olarak da çalışmalar yapıyor. Taramalar sonucunda çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklerle ilgili hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütülüyor. Tespit edilen zararlı içeriklere yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılmasına ilişkin çalışmalar yapılıyor. Vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY İhbar Hattı oluşturuldu. İhbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konularında başvuru geldi. Sosyal Medya Çalışma Grubu bünyesinde yürütülen faaliyetlerde bugüne kadar 2 bin 319 içerik hakkında işlem yapıldı ve içerikler, ilgili kurumlara iletildi.”

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