Bakanlık düğmeye bastı! Türkiye'nin bu bölgelerine havadan aşı atılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşları uyardı. Bilecik​'in de dahil olduğu geniş bir alanda kuduz aşısı atımı yapılacağı duyuruldu. Tilki​ kaynaklı kuduz vakalarının önüne geçmek için kullanılan ilaç, Yenipazar, Gölpazarı, Söğüt ve İnhisar ilçeleri ile kent merkezinin belli kısımlarını kapsayan bölgelerde havadan yem şeklinde atılacak. Bakanlık gerçekleşecek olan işlemde vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu.

"Tilki yemi yerken kapsülü patlatacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada, "Aşı tilkilerde ağız yoluyla kullanılan canlı bir aşıdır. Tilkiler oldukça uzak mesafelerden bile aşılı yemin kokusunu alabilirler. Tilki yemi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsülü patlatacak ve aşı ağız boşluğuna yayılacaktır. Aşının buradan tüm vücuda yayılması neticesinde hastalığa karşı bağışıklık oluşacaktır. Bir aşı yemi görürseniz, eğer halen bütünlüğü bozulmamış bir aşı yemi ise onu diğer kişilerin göremeyeceği bir yere doğru ayağınızla itin. Aşı yeminin kendisi insan sağlığına zararlı değildir fakat dokunmamak en iyisidir. Ayrıca insan kokusunun sinmesi aşı yeminin tilkiler için çekiciliği azaltır. Atılmış bir aşı kapsülü görürseniz kapsüle dokunmayın. Aşı güvenlikle ilgili çok sayıda testten geçmiş olmakla birlikte canlı virüs içeren bir aşıdır, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu durumda yapılacaklarla ilgili çok açık öneriler geliştirilmiştir. Kapsülle temas eden kişilerin önce kapsülle temas eden vücut bölgelerini su ve sabunla yıkamaları ve en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Aşılı yemlere dokunulmaması gerektiği bildirildi

Açıklamanın devamında, "Aşılı yemleri kedi köpek gibi hayvanları aşılamakta ne yazık ki kullanamazsınız. Aşı özellikle tilkiler için geliştirilmiştir. Aşılı yemi köpek ve kediler yerse bir tehlike bulunmamakla beraber bu hayvanlar sizleri yalarsa vücudun temas eden bölgesinin derhal su ve sabunla yıkanarak en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Bu aşı, kedi ve köpeklerde test edilmiştir ve aşı hayvanlar açısından güvenlidir. Ancak; aşılı yemlerin içindeki doz, bir kediyi veya köpeği kuduza karşı aşılamak için yeterli değil. Bu cinsteki ev hayvanlarının çok daha yüksek dozlara ihtiyaçları vardır, bu yüzden insanların köpeklerini oral kuduz aşısı yemleriyle aşılamaya çalışmaları gereksizdir. Bu aşılama çalışmasına nasıl katkı sağlamak için, aşılı yemler dağıtıldıktan sonra başta çocuklar olmak üzere diğer kişilere aşılı yemlere dokunmamaları ve aşı kapsüllerine yanlışlıkla dokunmaları halinde bu bölgeyi sabun ve su ile yıkayarak derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda bilgi verebilirsiniz. Ayrıca kedi ve köpeğiniz varsa bir süre dışarı çıkışını kısıtlayabilirsiniz. Böylelikle tilkiler bulmadan onların bu aşılı yemleri yemelerini önleyebilirsiniz. Aşılı yemlerin büyük bir kısmı 4-5 gün içinde yaban hayvanları tarafından tüketilmiş olacaktır" diye aktarıldı.