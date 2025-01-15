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Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yaptığı bildirim ile zincir marketlerde satışa sunulan bir çamaşır suyu hakkında toplatma kararı alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlık düğmeye bastı! Ünlü çamaşır suyu markası toplatılıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 Ocak tarihli bildiriminde Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) yeni bir ekleme yaptı.

Zincir marketlerde satışa sunulan 'AKAR' marka çamaşır suları hakkında toplatma kararı verilirken, söz konusu ürünün piyasaya arzı da yasaklandı.

Ölümcül sonuçlara neden olabilir

Yasak kararında paylaşılan bilgilendirme notuna göre, satışa sunulan üründe dokunsal uyarı ve çocuk emniyeti kapatma düzeneğinin bulunmadığı öğrenildi. Söz konusu ürün, çocuklar için herhangi bir mekanizma barındırmaması nedeniyle yüksek yerlerde saklanmaması halinde ölümcül sonuçlara neden olabilir.

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