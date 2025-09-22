Bakanlık duyurdu: 27-28 Eylül'de sinema biletleri 80 lira olacak

27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izlenecek.

Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.