Bakanlık duyurdu: 27-28 Eylül'de sinema biletleri 80 lira olacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık bin 500 salonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.
Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir" dedi.
Sinema Festivali Başlıyor— Birol Güven (@birolguven) September 21, 2025
