Bakanlık duyurdu: Almanya'dan Antalya'ya gelen uçağın tekeri patladı, 174 yolcu tahliye edildi

Corendon Havayolları'na ait Münih’ten Antalya Havalimanı’na gelen uçağın iniş sırasında sağ iki lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."