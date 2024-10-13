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Bakanlık duyurdu: Almanya'dan Antalya'ya gelen uçağın tekeri patladı, 174 yolcu tahliye edildi

Münih'ten Antalya'ya gelen Corendon Havayolları'na ait uçağın iniş sırasında tekeri patladı. Ulaştırma Bakanlığı, uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakanlık duyurdu: Almanya'dan Antalya'ya gelen uçağın tekeri patladı, 174 yolcu tahliye edildi
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Corendon Havayolları'na ait Münih’ten Antalya Havalimanı’na gelen uçağın iniş sırasında sağ iki lastiği patladı. Uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebat, inişin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşamadan tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Corendon Hava Yollarına ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."

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