Bakanlık duyurdu: Bitki çaylarında demleme talimatı zorunlu oldu

Bitki çaylarında demleme talimatı artık zorunlu oldu.

"Bitki çaylarında belirsizliğe son veriyoruz" denilen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaşımında, "Yeni düzenlemeyle birlikte, her ambalajda yer alacak hazırlama talimatı sayesinde vatandaşımız en sağlıklı tüketim yöntemine doğrudan ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm bitki çaylarının ambalajında, tüketicinin kolayca anlayacağı hazırlama talimatı bulunmak zorunda.