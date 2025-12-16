Bakanlık duyurdu: Çocukların dijital güvenliği için iki yeni adım

‘Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulaması ile Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı'nın tanıtımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen programda konuşan Göktaş, çocukların dijital dünyada daha güvenli olması için hayata geçirdikleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Göktaş, "İlk kez hayata geçirdiğimiz bu Eylem Planı ile çocuklarımızın dijital ortamlarda daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak var olmasını amaçlıyoruz. ‘Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulamasıyla da çocuklara ve ailelere rehberlik ederek güvenli bir dijital yaşam kültürü oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Çocukları dijital dünyadan korumak adına kapsamlı adımlar attıklarına dikkati çeken Göktaş, "İşte o adımlardan ilki, Dijital Dünya'da Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planımızdır. Bu eylem planıyla amacımız, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korurken bu dünyayı bilinçli, güvenli ve verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi ve kişisel verilerin korunmasıdır"

Eylem planının 4 temel başlık üzerine kurulu olduğunu aktaran Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci başlık farkındalık ve bilinçlendirmedir. Çocukların dijital dünyada neyin risk, neyin fırsat olduğunu bilmelerini istiyoruz. Aynı şekilde anne babaların ve eğitimcilerin de çocuklara doğru rehberlik etmesini hedefliyoruz. İkincisi başlık koruyucu ve önleyici çalışmalardır. Çocuklar için güvenli dijital ortamlar oluşturmayı ve zararlı içeriklerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın ekran dışında da sağlıklı ve nitelikli zaman geçirmelerini destekleyen politika ve uygulamaları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üçüncüsü müdahale ve destek mekanizmalarıdır. Dijital dünyada bir riskle karşılaşan ya da zarar gören çocuklara yönelik danışmanlık ve rehberlik sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Dördüncü ve son başlık ise yasal ve kurumsal düzenlemeler. Burada amacımız, çocukların dijital ortamda korunmasını sağlayacak mevzuatın güçlendirilmesi ve kişisel verilerin korunmasıdır. Bu kapsamda meclisimize de milletvekillerimize de sorumluluk düşüyor."

Eylem planının başka kurumların da desteğiyle yürütüleceğini söyleyen Göktaş, "RTÜK'ten TRT'ye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Millî Eğitim Bakanlığına kadar birçok kurumumuz bu çalışmanın paydaşları arasında yer alıyor. Bu alanda ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçen yıl altyapı çalışmalarını başlatmıştık. Bu vesileyle dijital medya ve oyun platformlarına dair düzenleyici ve denetleyici bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerine yer verdi.

"Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklarımızın dijital ortamdaki haklarını açık ve güçlü bir şekilde vurguluyoruz"

Ailelerin, çocukları bir riskle karşılaştığında nasıl hareket edecekleri konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyaçtan hareketle çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu platform, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı onları korumayı amaçlıyor. Aynı zamanda ailelere, öğretmenlere, rehberlik servislerine ve sosyal hizmet uzmanlarına yol gösteren kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor. Amacımız dijital dünyada çocukları yalnız bırakmamak ve ebeveynleri bu süreçte doğru bilgiye ulaştırmak ve o konuda desteklemek. Sitenin ve mobil uygulamanın içinde; ailelerin dijital cihazlarda ebeveyn denetimini nasıl sağlayabileceğini anlatan açık ve anlaşılır bilgiler yer alıyor. Ekran süresi yönetimi, dijital ebeveynlik, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyada çocuk paylaşımının riskleri gibi konular sade bir dille ele alınıyor. Sadece ebeveynler için değil, çocuklar için de özel olarak hazırlanan içeriklerimiz var. Akran zorbalığını tanımaya ve bununla başa çıkmaya yardımcı olan videolar yer alıyor. Ayrıca, güvenli internet bilinci kazandıran kitaplar ve eğitici materyaller yer alıyor. ‘Benimle Paylaş' alanı sayesinde çocuklarımız internette karşılaştıkları zararlı içerikleri bildirerek sürecin aktif bir parçası oluyor. Sitenin açılışında yer alan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuklarımızın dijital ortamdaki haklarını açık ve güçlü bir şekilde vurguluyoruz."

"Uygulama, çocuk dostu bir tasarıma sahip olup yaş gruplarına uygun, sade ve güven veren bir arayüz sunuyor"

Bakan Göktaş, ‘Çocuklar Güvende' mobil uygulamasının çocuklar için bir ihtiyaç ve destek platformu olduğunun altını çizerek, "Özellikle çocuklar için oluşturduğumuz ‘Çocuklar Güvende' mobil uygulaması; çocukları ihmal, istismar, şiddet, zorbalık ve dijital risklere karşı korumak amacıyla geliştirilmiş ulusal bir dijital güvenlik ve destek platformudur. Mobil uygulama ile akran zorbalığına karşı erken uyarı mekanizmalarını devreye alıyoruz. Riskli durumlarda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet birimlerine hızlı ve güvenli bir şekilde erişimini sağlıyoruz. Çocuklar acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapabiliyor. Yapılan bildirimler ilgili birimlere ve 7/24 hizmet veren Alo 183 hattına yönlendiriliyor. Konum destekli sistem sayesinde çocukların ve ailelerin destek mekanizmalarına en kısa sürede ve doğru şekilde erişimi sağlanıyor. Uygulama, çocuk dostu bir tasarıma sahip olup yaş gruplarına uygun, sade ve güven veren bir arayüz sunuyor. Ayrıca çocukların riskli durumları fark etmelerine yardımcı olacak özel içerikler yer alıyor. ‘Yalnız değilsin' anlayışıyla çocuklara psikolojik destek hissi kazandırıyor" açıklamasında bulundu.

"Bu süreci yürütürken güvenlik ve mahremiyet en temel önceliğimizdir"

Süreci yürütürken en büyük önceliklerinin güvenlik ve mahremiyet olduğunu dile getiren Göktaş, "Aileler için ise çocukların karşılaşabileceği risklere dair bilgilendirici ve yol gösterici içerikler sunuyor. Aile-çocuk iletişimini güçlendiren rehberlik çalışmalarıyla sürece eşlik ediyoruz. Gerektiğinde sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerine doğru yönlendirmeler yapıyoruz. Bu süreci yürütürken güvenlik ve mahremiyet en temel önceliğimizdir. Çocuklarımıza ait tüm veriler yüksek güvenlik standartlarıyla koruyoruz, gizlilik, etik ilkeler ve çocuk hakları platformun her aşamasında esas alıyoruz. ‘Çocuklar Güvende', çocukları koruyan, dinleyen ve destekleyen bir dijital yol arkadaşıdır. Bu uygulamayı tüm mobil uygulama mağazalarından vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Böylece çocuklarımıza güvende oldukları bir dijital ortam sunuyoruz" diye konuştu.

"Bizlere düşen görev, çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak değil; bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmaktır"

Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın değil bu dünyada güçlü ve güvende kılmanın önemine dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Bizim için dijital dünya, çocuklarımızın doğru rehberlikle güvenle yürüyebilecekleri bir imkan alanıdır. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, "Dijital mecraların kontrolsüz ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız." Hepimiz, çocuklarımız dijital dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanırken onların ruhunu, zihnini ve kimliğini korumakla yükümlüyüz. Bizlere düşen görev, çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak değil; bu dünyada güçlü, bilinçli ve güvende kılmaktır. Bugün hayata geçirdiğimiz Eylem Planı ile ‘Çocuklar Güvende' web sitesi ve mobil uygulaması işte bu anlayışın somut bir göstergesidir. Bu çalışmalarla çocuklarımızın yanında olduğumuzu, ailelerimizin yalnız olmadığını ve dijital dünyada da koruyucu bir devlet aklının var olduğunu açıkça ortaya koyuyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarını koruyabilen bir toplum, geleceğini de güvence altına alır."