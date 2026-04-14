Bakanlık duyurdu: Denizlerde av yasağı başlıyor

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanan av yasağı, 15 Nisan itibarıyla başlayarak 31 Ağustos’a kadar devam edecek.

Bilimsel veriler doğrultusunda hayata geçirilen düzenleme kapsamında, gırgır ve trol gibi endüstriyel avcılık yöntemleri bu süre boyunca durdurulacak. Ancak belirlenen şartların sağlanması halinde bu teknelerin uluslararası sularda avcılık faaliyetlerine devam edebileceği ifade edildi.

Tür bazlı yasaklar şöyle sıralandı;

6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında bazı türler için özel av yasakları da takvime bağlandı. Buna göre; kalkan balığı için yasak 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında uygulanacak. Karides avcılığı ise uzatma ağları hariç olmak üzere 15 Nisan-31 Ağustos döneminde yasak kapsamında olacak.

Akivades, kidonya, deniztarağı ve istiridye avcılığı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında durdurulurken; lambuka, akya ve sarıkuyruk için yasak 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak. Denizpatlıcanı avcılığı 1 Mayıs-31 Ekim, ahtapot avcılığı 15 Nisan-31 Ekim, mavi yengeç avcılığı ise 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında yasaklanacak.

Stok bildirimi zorunluluğu

Yasak süresince avlanması yasaklanan ürünlerin satışı, taşınması ve işlenmesi de yasak kapsamına alınacak. Yasağın başlamasından önce avlanmış ürünleri stoklarında bulunduran işletmelerin, yasağın başlamasını takip eden 24 saat içinde İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları gerekecek. Bu işlemi gerçekleştirmeyen işletmelerin ürün satışı ve ihracatına izin verilmeyecek.

Küçük ölçekli balıkçılar muaf tutuldu

Endüstriyel avcılığa yönelik kısıtlamalara rağmen, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasağın dışında bırakıldı. Tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle avlanan balıkçılar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Özellikle 629 kilometrelik kıyı şeridiyle öne çıkan İzmir’de yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin artırılacağı bildirildi. Karaya çıkış noktaları, balıkçı barınakları, ulaşım güzergâhları ve satış alanlarında yapılacak kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam edeceği ifade edildi.