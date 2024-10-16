Bakanlık duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durdurulmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklamasına göre İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı.