Bakanlık duyurdu: Karadeniz’deki KAIROS gemisindeki yangın kontrol altına alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan KAIROS isimli gemideki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, "Geminin karaya çekilmesi konusunda gemi şirketi ile görüşmeler devam ettiini vurgulayarak VIRAT isimli Gemi ile ilgili çeki operasyonu devam etmekte olup, geminin yarın öğle saatlerinde Türkeli limanına yanaştırılması planlanmaktadır." ifadelerini kulandı.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında, Türk karasularına 28 mil uzaklıkta Gambiya bandıralı ‘KAIROS’ isimli Rus tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sonra karasularımıza 35 mil uzaklıkta yine Rusya’ya ait ‘VIRAT’ isimli tanker “İsabet aldık” açıklaması yaptı.

Bakan Uraloğlu açıklama yapmıştı

Patlamalar olduğu gibi ekiplerin harekete geçtiğini söyleyen Bakan Uraloğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Saldırıya uğradığı ya da bir şekliyle bir patlamadan etkilendiği noktasında gerek bizim arama kurtarma merkezimiz gerekse de gemilerle sağlanan irtibat sonucunda bilgi sahibi olduk. Tabi bilgi sahibi olduktan sonra biz bütün unsurlarımızla beraber teyakkuz haline geçtik. Her 2 gemide tanker ve boş tankerlerdi. Boş olmuş olmaları bu anlamda önemliydi. İlk gemide 25 denizci vardır. Mürettebatın kurtarılması kıymetliydi. Kıyı emniyetindeki arkadaşlar gerçekten cesur bir şekilde 25 mürettebatı kurtardı. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Kairos gemisinde yangın devam ediyor. İhtiyatlı olarak müdahale ediliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Boş da olsa bir tankerdeki yangına müdahale etmek olağan zamanlardaki eğitimlerle mümkün olur, ekipler başarıyla yürüttü' demişti.