Bakanlık duyurdu: Marmaray'da ramazan ayı boyunca ek sefer düzenlenecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu açıkladı.
Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir."
BİLGİLENDİRME ❗️— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) February 25, 2026
Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır.
Ek Sefer Saatleri:
🚇 17.42 Maltepe → Halkalı
🚇 18.10 Söğütlüçeşme → Halkalı
🚇 17.42 Halkalı → Pendik
🚇 18.05 Yenikapı…