Bakanlık duyurdu: NINOVA gemisindeki 8 personel kurtarıldı
Sakarya Karasu’da karaya oturan NINOVA gemisinde bulunan 8 mürettebat, Kıyı Emniyeti ekiplerinin “varagele” sistemiyle gerçekleştirdiği operasyonla güvenli şekilde tahliye edildi.
Sakarya'nın Karasu açıklarında hava şartlarına dayanamayan NINOVA isimli gemi, 1 Mayıs'ta karaya oturdu. Gemide bulunan 8 personel için ekipler harekete geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mürettebatın başarılı şekilde kurtarıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"1 Mayıs tarihinde Sakarya Karasu'da karaya oturan NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede personel, Kıyı Emniyeti kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi tarafından geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiştir."