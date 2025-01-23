Bakanlık duyurdu: Sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "527 sözleşmeli personelin alım yerleştirme sonuçları ÖSYM sayfasında ilan edildi.

Bakanlığın internet sitesinden duyuruldu

İşe yerleştirme ile ilgili takvim de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın internet sitesinden duyuruldu. Evrak teslimi 27 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek" denildi.