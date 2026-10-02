Bakanlık duyurdu: T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek

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Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan projeyle gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine uzanan bütünleşik bir dijital yapı kurulacak.

Yeni sistem kapsamında akıllı biletleme, çok kanallı dijital ödeme, yapay zeka destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber, dijital arşivleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamaları devreye alınacak.

Dijital dönüşüm süreci yalnızca giriş ve biletleme sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve diğer ziyaretçi hizmetleri de yeni yapı kapsamında ele alınacak.

T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek

Yeni sistemle kullanım süresi devam eden mevcut Müzekart'larda herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Kullanım süresi sona eren kartlarda ise T.C. kimlik kartları Müzekart olarak kullanılabilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden Müzekart ücretini ödedikten sonra gişede sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapabilecek.