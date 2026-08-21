Bakanlık duyurdu: Ünlü sucuk markasında at ve eşek eti tespit edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını korumak ve gıdada taklit ile tağşiş yapan işletmeleri kamuoyuna açıklamak amacıyla yayımladığı listeyi yeniledi. Güncellenen listede, özellikle tüketicilerin yoğun olarak tercih ettiği et ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekti.

Listede en çok dikkat çeken isim, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren Saffet Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi oldu. Şirketin "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markaları altında piyasaya sürülen ısıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk ürünlerinde at ve eşek eti (tek tırnaklı eti) tespit edildi.

Farklı parti ve seri numaralarına sahip çok sayıda sucuk ürününde bu etin bulunması, gıda denetimlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kıyma, tantuni ve lahmacun harcında tek tırnaklı eti çıktı

Bakanlığın açıkladığı listede gıda skandalının yalnızca sucukla sınırlı kalmadığı görüldü. Farklı illerdeki işletmelerde yapılan denetimlerde şu ihlaller belirlendi:

Mersin (Akdeniz): Saray Yemekçilik (Feridun İnce) firmasının kıyma kavurmasında ve Gözde Tantuni (Rahime Şengül) işletmesinin pişmiş kırmızı et tantunisinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Manisa (Merkez): Hüseyin Usta Menekşe (Tuncay Zor) işletmesinin çiğ lahmacun harcında tek tırnaklı eti bulundu.

Mersin (Toroslar): Bioclass Bitkisel Ürünler (Mehmet Emin Kaya) tarafından üretilen "Honey Palace Epimedyumlu Macun" adlı üründe ise sağlığı tehdit eden ilaç etken maddesi tespit edildi.

Denetimler sürecek

Vatandaşların sağlığını hiçe sayan ve gıdada tağşiş yapan bu firmalara yönelik gerekli idari ve cezai işlemler uygulanırken, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri il ve ilçe bazlı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini duyurdu. Tüketicilerin güvendiği bilinen markalarda dahi bu tür uygunsuzlukların yaşanması üzerine, denetim sonuçlarının şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği vurgulandı.