Bakanlık harekete geçti! Baba gözaltına, TikTok’taki çocuk da koruma altına alındı
Bir babanın TikTok yayınında kızını oynatarak para kazanmaya çalışması infial yaratmıştı. Emniyet ekipleri harekete geçerek babayı gözaltına aldı, çocuk sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındı ve psikososyal destek süreci başlatıldı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken TikTok skandalında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dava sürecine müdahil oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını bildirdi.
Babası tarafından TikTok yayınında oynatılarak para kazanma konusunda istismar edilen çocuk devlet korumasına alındı.
Bakanlık harekete geçti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya görüntüleri ve çocuğun koruma altına alınması ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklama şu şekilde:
"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir.
Çocuk devlet korumasında
Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır.
Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.
Baba gözaltına alındı
Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.
Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."