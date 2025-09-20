  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlık harekete geçti! Baba gözaltına, TikTok’taki çocuk da koruma altına alındı
Takip Et

Bakanlık harekete geçti! Baba gözaltına, TikTok’taki çocuk da koruma altına alındı

Bir babanın TikTok yayınında kızını oynatarak para kazanmaya çalışması infial yaratmıştı. Emniyet ekipleri harekete geçerek babayı gözaltına aldı, çocuk sağlık kontrolünün ardından devlet korumasına alındı ve psikososyal destek süreci başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık harekete geçti! Baba gözaltına, TikTok’taki çocuk da koruma altına alındı
Takip Et

Sosyal medyada büyük tepki çeken TikTok skandalında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dava sürecine müdahil oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını bildirdi.

Babası tarafından TikTok yayınında oynatılarak para kazanma konusunda istismar edilen çocuk devlet korumasına alındı. 

Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya görüntüleri ve çocuğun koruma altına alınması ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde: 

"Bugün bazı basın yayın organlarında “Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi!” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 

Çocuk devlet korumasında

Görüntülerde yer alan çocuğumuz sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. 

Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.

Baba gözaltına alındı

Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

Fenerbahçe kongresinde ‘bahis’ gerginliği! Ali Koç ve Saran’ı destekleyenler birbirine girdiFenerbahçe kongresinde ‘bahis’ gerginliği! Ali Koç ve Saran’ı destekleyenler birbirine girdiSpor
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler (Video)Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler (Video)Gündem
Gündem
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
İstifa sayısı 8’e yükseldi: AK Parti'den açıklama
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü (Video)
Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler (Video)
Kartalkaya'daki otel yangını faciasından yeni görüntüler
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı