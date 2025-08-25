Bakanlık harekete geçti: Kadın katiline 'Haksız Tahrik' indirimi onayına itiraz!

  1. Ekonomim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de cinsel ilişkiyi reddetme nedeniyle uygulanan haksız tahrik indirimiyle Yargıtay tarafından onanan karara itiraz ederek, dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, İzmir'de Ceyda Yüksel'in cinsel ilişkiyi reddettiği için öldürülmesi davasında Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın "haksız tahrik indirimi" uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

Karara temyiz aşamasında itiraz etti

Edinilen bilgiye göre, İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.

Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu

Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi.

Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde düzenlenen "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi" kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

