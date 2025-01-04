Bakanlık harekete geçti! Marmara’ya kıyısı olan 7 belediyeye müsilaj uyarısı yapıldı

Marmara Denizi’nde yeniden müsilaj tehdidi ortaya çıktı. Denizdeki kirliklik için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Marmara’ya kıyısı olan 7 belediyeye uyarı yazısı gönderildi.

Marmara'ya kıyısı olan belediyelere 'görev' çağrısı yapıldı

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale belediyelerine gönderilen belediyelerin Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında üstlendikleri görevleri yerine getirme sürecinde yeterli ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekildi.

Müsilaj tehlikesinee karşı 22 maddelik eylem planı hazırlandı

Bakanlık, müsilaj sorunuyla mücadele amacıyla 8 Haziran 2021’de başlattığı çalışmalar kapsamında hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı’nın uygulanması için ilgili kurumlarla iş birliği yürütüyor. Ancak, eylem planındaki kritik öneme sahip üç maddenin henüz hayata geçirilemediği belirtildi. Özellikle ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliği, deniz kirliliğiyle mücadelede temel bir engel olarak öne çıkıyor.

İleri arıtma tesislerinde yetersiz ilerleme tespit edildi

Eylem planının en önemli maddelerinden biri, Marmara Denizi’ne atık su deşarjını azaltmak amacıyla bölgedeki tüm atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede, planlanan 169 tesisin yalnızca 42’sinde öngörülen çalışmaların tamamlandığı ve ileri biyolojik arıtma hizmeti alan nüfus oranının yüzde 0,7 gibi düşük bir artışla sınırlı kaldığı tespit edildi.

Belediyelere denetim ve yatırım çağrısı

25 Aralık 2024’te düzenlenen Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında, Marmara Denizi’nde görülen müsilaj oluşumunun yeniden gündeme gelmesi üzerine belediyelere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ve atık su altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulunuldu. Bakanlık, belediyelere gönderdiği uyarı yazısında, gerekli yatırımların yasal süre dolmadan tamamlanmasının önemini vurguladı.

Bakanlıktan belediyelere net mesaj

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Havzada atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmaya dönüşümü için gereken süreçlerin hızlandırılması elzemdir. Marmara Denizi’nde müsilaj gibi çevresel felaketlerin bir daha yaşanmaması adına sorumluluklarınızı yerine getirmenizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Marmara Denizi için ortak sorumluluk

Marmara Denizi Eylem Planı’nın tam anlamıyla uygulanabilmesi için belediyelerin ve ilgili tüm kurumların daha etkin ve hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirten Bakanlık, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için eylemlerin kararlılıkla takip edileceğini vurguladı.