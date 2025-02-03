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Bakanlık harekete geçti! Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin şarkısındaki genel ahlakı zedeleyici ve kadınları küçümseyen ifadeler nedeniyle, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle şarkıya erişim engeli talep etti.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık harekete geçti! Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
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Alınan bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

 Erişim engeli talebinde bulundu

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

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