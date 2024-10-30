  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlık ilana fotoğrafını da koydu: Bu ürünü kullanıyorsanız acil iade edin
Takip Et

Bakanlık ilana fotoğrafını da koydu: Bu ürünü kullanıyorsanız acil iade edin

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Pulsar marka Z5 model saç kurutma makinesinin piyasaya arzının yasaklanmasına karar verdiğini duyurdu. Bakanlık gazetelere verdiği fotoğraflı ilanda bu ürüne sahip kişilerin de acilen iade etmeleri gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık ilana fotoğrafını da koydu: Bu ürünü kullanıyorsanız acil iade edin
Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gazetelere can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden bir ürünle ilgili fotoğraflı ilan verdi.

Bakanlığın ilanında şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca, güvensiz oldukları tespit edilerek can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden aşağıda üretici ve ürün bilgileri yer alan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesi piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılarak bertaraf edilmesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

Aşağıda tabloda bulunan "PULSAR marka Z5 model saç kurutma maki- nesi satan/kullananların ellerinde bulunan ürünleri "Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL" adresine düzenlenecek tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."

Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdüVatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürdüEkonomik Veriler
Audi Q8’in üretildiği fabrika kapatılacak! Tarih belli olduAudi Q8’in üretildiği fabrika kapatılacak! Tarih belli olduOtomotiv
Gündem
TUSAŞ’a teröristlerinin Ankara'ya nasıl geldiği ortaya çıktı
TUSAŞ’a teröristlerinin Ankara'ya nasıl geldiği ortaya çıktı
Kırmızı et tüketimi alarm veriyor: Kişi başı tüketim 10 kilonun altına indi
Kırmızı et tüketimi alarm veriyor: Kişi başı tüketim 10 kilonun altına indi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Ahmet Özer neden tutuklandı? İşte son dakika gelişmeler!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer kimdir, hangi partiden? Ahmet Özer neden tutuklandı?
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
İzmir merkezli terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Muğla'da deprem oldu
Son Dakika: Muğla'da deprem oldu