Bakanlık ilanla 'avcı' arıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvanları avlamak için yabancı avcı arayışına başladı. Erzurum için 18 Ekim’de, Erzincan için 16 Ekim 2023 tarihinde verilen ilanla iki şehirde toplam 11 yabani hayvanın yabancı avcılar tarafından avlanması isteniyor.

13. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Erzincan Şube Müdürlüğü, av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işi için ihale ilanı verdi. Av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamladığının kanıtlanması isteniyor.

Erzurum'da 3 yaban keçisinin avlattırılması için KDV hariç 360 bin lira isteniyor. Erzincan'da ise 8 hayvan için KDV hariç 941 bin lira talep ediliyor. Bunun karşılığında 7 adet yaban keçisi ile 1 adet çengel boynuzlu dağ keçisi avlattırılacak. İhale ve teklif açma bugün itibariyle başladı.