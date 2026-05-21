Bakanlık kaynakları: Sumud Filosu'ndaki vatandaşlar bu akşam İstanbul'da olacak
İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıları Türkiye'ye getirecek uçakların, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanıyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail güçlerince alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcısı Türk vatandaşları ve üçüncü ülke uyruklu katılımcıların, Türkiye'ye getirilmesi için İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'na 3 uçak seferi düzenleniyor.
Toplam yolcu kapasitesi 400'ün üzerinde olan uçaklarla, tahliyeyi talep eden filo katılımcılarının tamamının Türkiye'ye gelmesi mümkün olacak.
Özel uçakların bugün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanıyor.