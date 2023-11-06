Bakanlık önünde 'Bebek katili Blinken' sloganı atan kadın gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkentte bir grup tarafından protesto edildi.

Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyareti sırasında Bakanlık çevresinde toplanan grup, Filistin bayrağı ile İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açtı, slogan attı.

Bir kişi gözaltına alındı

Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve 'Bebek Katili Blinken' sloganı atan bir kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın, ise “İçeride bir çocuk katili var. “Bebek Katili Blinken” sloganı attı. (AA-İHA)