Bakanlık Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, 2013'te, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetinin resmi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına verildiğini hatırlattı.

Yazılı açıklamasında, bu kapsamda olası bir afet ve acil durumda, psikososyal destek hizmetlerinin koordinasyonunun Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirten Yanık, "Bu görevi, Sağlık, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, üniversiteler ve STK'ların yer aldığı destek çözüm ortaklarımız ile birlikte yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"Eylem planında çözüm ortaklarımızın görüş ve önerilerini de aldık"

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) genel çatı planı olduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"TAMP çatısı altında, her afetin büyüklüğüne ve etkisine göre ayrıca sahadaki müdahaleleri takip edebileceğimiz eylem planları oluşturuyoruz. Bu kapsamda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hem 11 ilimizde hem de tahliyelerin gerçekleştiği 70 ilimizde yürütülen psikososyal destek çalışmalarının takibi için Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladık. Birlikte iyileşmek, bu milletin kendi özündeki o iyileşme gücünü ortaya çıkarmak, depremzede vatandaşlarımıza millet olarak desteğimizi ortaya koyabilmek, profesyonel bilgiyi gerektiren kısımlarında, profesyonel bilgi ile tahkim edebilmek için Psikososyal Destek Eylem Planımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz eylem planında, çözüm ortaklarımızın görüş ve önerilerini de aldık."

Bakan Yanık, ilk 18 ayı kapsayan eylem planının 27 maddeden oluştuğunu aktardı.

Eylem planının, sahada yürütülen çalışmaların durum tespitini, ekip yapılanmasını, paydaş kurumlarla işbirliğini, lojistik planlamayı, dezavantajlı nüfus gruplarının ihtiyaç tespitini kapsadığını ifade eden Yanık, planın aynı zamanda afet bölgesinde görev almış bütün personel için hazırlanan "çalışana destek ve eğitim programları"nı, izleme, değerlendirme ve 81 ilde yapılan psikososyal destek hizmetlerini kapsadığını belirtti.

Eylem planı neleri kapsıyor?

Kısa, orta ve uzun vade olarak yapılan eylem planı ile deprem nedeniyle korunma ve bakım altına alınan çocukların uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi için kuruluş kapasiteleri artırılacak.

Deprem sonucunda barınma ihtiyacı duyan kadın ve beraberindeki çocuklar, refakatsiz yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik kuruluşların kapasiteleri genişletilecek.

ALO 183'te görevli psikologlar aracılığıyla telefonda psikolojik ilk yardım hizmeti verilmeye ve yerinde hizmet almak isteyen vatandaşlara mobil ekipler aracılığıyla ulaşılmaya devam edilecek.

Psikososyal destek, afet ve travma eğitimleri verilecek

Depremden etkilenen geçici koruma altındaki bireylere yönelik tercüme konusunda eksiklik yaşanmaması için psikososyal destek hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Tercümenin, öncelikle meslek elemanları tarafından yapılmasına dikkat edilecek.

Afet bölgelerinde çalışan personele yönelik "Çalışana Destek Planları"nın yürütülmesine devam edilecek. Ayrıca, 81 il müdürlüklerinde standart hale getirilen Psikososyal Destek, Afet ve Travma Eğitimlerinin verilmesi sağlanacak.

Deprem bölgelerinde başta sağlık, kolluk ve din hizmetleri personeli olmak üzere, tüm kamu görevlilerine Psikolojik İlk Yardım (PİY) Eğitimi verilecek.

Psikiyatri desteğine ihtiyacı olan kişilerin, Sağlık Bakanlığının hastanelerine sevk ve yönlendirmesi yapılarak, psikolojik destek alması sağlanacak.

Eylem planında yer alan faaliyetlerin izlenmesi amacıyla 81 ilde paydaş kurumlarla düzenli toplantılar yapılacak.

Ayrıca eylem planı kapsamında, Bakanlık koordinasyonunda kamu, üniversite, STK, özel sektör iş birliği ile psikososyal destek hizmetine ihtiyaç duyan bütün vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.