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Bakanlık 'Spotify' ihlalleri için harekete geçti: Gerekli her adım atılacak

Spotify'da yer alan içerikler için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Dini ve milli değerleri hedef alan içeriklerle ilgili uyarıda bulunduklarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Bakanlık 'Spotify' ihlalleri için harekete geçti: Gerekli her adım atılacak
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

"Spotify adım atmadı"

Spotify'ın daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, "Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Platformda "playlist" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler tespit edildiğini bildiren Mumcu, şunları kaydetti: 

"Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim. Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."

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