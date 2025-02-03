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Bakanlık talep etmişti! Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık talep etmişti! Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi
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Alınan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı verdi.

 

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