Bakanlık talimat verdi! İzmir Körfezi için acil eylem planı hazırlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili Bakanlık 20 Ağustos'ta bölgede inceleme başlattı.

İnceleme kapsamında deniz suyu numuneleri, yetkili laboratuvar tarafından incelendi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda balık ölümlerinin, deniz suyu sıcaklığındaki artış, denizdeki kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Atık su kaynaklarında incelemeler yapıldı

Daha detaylı inceleme için Bakanlığın Deniz İzleme Gemisi ve Mobil Su ve Atıksu laboratuvarı bölgeye gönderildi ve İzmir Körfezi'ne deşarj olan derelerle, atık su kaynaklarında incelemeler yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.

Ardından Bakan Kurum başkanlığında 5 Eylül'de "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapılarak, Bilim Kurulu üyeleriyle çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırıldı. Bakan Kurum da eylül ayı sonuna kadar Acil Eylem Planı'nın ortaya konulması yönünde talimat verdi.

Uzmanlık alanlarına göre çalışma grubu oluşturuldu

Bu kararlar doğrultusunda 35 akademisyenin yer aldığı Bilim Kurulu üyeleri, ilgili kurumların uzmanlık alanlarına göre, "İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu", "Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" ile "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu" oluşturdu.

Çalışma grupları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında bir araya gelerek, saha çalışması ve toplantılar yapacak. İzmir Körfezi'ni kurtarmak için acil olarak yapılması gereken eylemlere ilişkin kararlar alınarak, "İzmir Körfezi Acil Eylem Planı" hazırlanacak.

Bu kapsamda ilk toplantı, 17-18 Eylül'de İzmir İktisat Kongre binasında gerçekleştirilecek.

Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin kalıcı eylemler belirlenecek.

Amonyak değeri 50 kat fazla çıkmıştı

Balık ölümleri sonrası Bakanlık ekiplerinin ön incelemesinde, İzmir Körfezi'nde atık su kaynaklı amonyak miktarının, olması gerekenden 50 kat daha fazla olduğu belirlenmiş, Körfez'de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8'e, yer yer sıfıra düştüğü tespit edilmişti.

Körfez'de TÜBİTAK gemisiyle inceleme yapan Bakan Kurum, Büyük Kanal Projesi ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin, bölgedeki kirliliğe neden olan en önemli iki faktör olduğuna dikkati çekerek, İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.