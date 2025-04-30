Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor.

"Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olarak 2 ayrı şekilde açıklanan listede bu zamana kadar bir çok hile tespit edildi.

Liste 28 Nisan'da yenilendi

Listede en çok hile yapılan ürünlerin başında ise kırmızı et, zeytinyağı, baharat, lahmacun, peynir gibi ürünler bulunuyor. Söz konusu liste son olarak 28 Nisan tarihinde yenilendi.

Ekici Peynir de listede

Ünlü bir peynir markasının da listede yer alması dikkat çekmişti. "Ekici" marka tam yağlı sade eritme peynirinde (Üçgen peynir) yağ oranının düşük olduğu ortaya çıkmıştı.

Ekici Peynir'den açıklama

Skandalın ardından Ekici markasından açıklama geldi.Ünlü marka yaptığı açıklama ile hileyi kabul etti. Söz konusu ürünün marketlerde satılmadığı belirtilirken, yalnızca yalnızca ev dışı tüketim için üretildiği belirtildi.

Ekici Peynir'den yapılan açıklama şöyle:

"Ekici Peynir'in marketlerde satılan değil, ambalajsız ev dışı tüketime yönelik dökme ürünü Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri listede yer almıştır. Söz konusu ürün marketlerde satılmamaktadır. Üç harfli marketlerde satıldığıyla ilgili bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taklit ve Tağşiş Listesi'nde ev dışı tüketim için üretilen Ekici Tam Yağlı Sade Eritme Peyniri (dökme üçgen peynir), "yağ oranının düşük olması" sebebi ile listede yer almıştır. Bu ürünler perakendede satılmamaktadır."