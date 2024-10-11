  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakanlık, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon ceza kesti
Takip Et

Bakanlık, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon ceza kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi'ne Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yapması nedeniyle 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapan Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon ceza kesti
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Van İl Müdürlüğü ekipleri, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deşarj noktasında denetim yaptı. İncelemelerde Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edildi.

Görüntülerin kaydedilmesinin ardından ilgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Kök ve taban maaş tarih olacak, hesapta prim esas alınacakEmeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Kök ve taban maaş tarih olacak, hesapta prim esas alınacakEkonomi
İTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon-faiz ilişkisini hassas bir teraziyle tartmanın zamanı geldiİTO Başkanı Avdagiç: Enflasyon-faiz ilişkisini hassas bir teraziyle tartmanın zamanı geldiGündem
Gündem
Tarih belli oldu: Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'ye gelecek
Tarih belli oldu: Almanya Başbakanı Scholz, Türkiye'ye gelecek
Domuz eti skandalı Diyanet’in telefonlarını kilitledi! Köfteci Yusuf’a gidenler telefona sarıldı
Domuz eti skandalı Diyanet’in telefonlarını kilitledi!
KKTC'den Türkan Şoray'a 'fahri doktora' unvanı
KKTC'den Türkan Şoray'a 'fahri doktora' unvanı
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar belli oldu
Köfteci Yusuf ile ilgili ekonomist Özgür Demirtaş’tan yorum: Domuz eti skandalında kumpas mı var?
Köfteci Yusuf ile ilgili ekonomist Özgür Demirtaş’tan yorum: Domuz eti skandalında kumpas mı var?
Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'un işleri resmen durdu
Domuz eti skandalı sonrası Köfteci Yusuf'un işleri resmen durdu