Bakanlıklar onları arıyor! 150 bin çobana ihtiyaç var

Hayvancılıkta verimi ve kaliteyi artırma arayışındaki Türkiye'nin çoban ihtiyacının birçok sektördeki işçi açığını geride bıraktığı, toplamda 150.000 çobana ihtiyaç olduğu belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre çoban bulmakta zorlanan işletme sahipleri başta Afganlar olmak üzere göçmen istihdamıyla bu açığı gidermeye çalışıyor.

Türkiye’de 400.000 küçükbaş hayvancılık işletmesinin faaliyet gösterdiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hâlinde yabancıların çalışmalarına engel bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde çalışmakta olan yabancı statüsündeki kişilerin istihdamının devamlığının sağlanmasına yönelik çalışmalar, bakanlığımız, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde devam ediyor."

660 milyon ödeme desteği

Yumaklı ayrıca, "sürü yöneticisi istihdam desteği" kapsamında bugüne kadar 71.000'den fazla işletmeye 660 milyon lira civarında destek ödemesi yapıldığını dile getirdi.

2014'te başlatılan uygulama kapsamında 2021'de çoban başına 6.000 TL olarak belirlenen destek, 2022'de 12.000 TL'ye, 2023'te ise 30.000 TL'ye yükseltilmişti.

Bunun yanı sıra 400.000 aktif küçükbaş hayvancılık işletmesinin çoban ihtiyacını karşılamak için eğitimini tamamlayan 50.000'in üzerinde kişiye sertifika verildiği belirtiliyor.

Halihazırda 50.000 çoban çalışıyor

Uzmanlar hayvancılık sektöründe bütün sektörlerden fazla elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik de ülke genelinde hâlihazırda yaklaşık 50.000 çobanın çalıştığını belirtti.

"Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 150.000 çobanın çalışması şart," diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoban sorunu halen devam ediyor. Bakanlıkların bu konuda çalıştıklarını biliyoruz, bu çalışmalara hız verilmesini talep ediyoruz. Bu kapsamda, yerli çobanlığın özendirilmesini ve yabancı çobanların da yasal mevzuat çerçevesinde önlerinin açılmasını istiyoruz."

Çoban açığı, halihazırda birçok meslekteki eleman eksiğini geride bırakmış durumda.

İŞKUR'un 2024’ün ikinci çeyreğine ilişkin Açık İş İstatistikleri Araştırması'na göre açık iş sayısı imalat sektöründe 99.991, toptan ve perakende ticaret sektöründe 62.489, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ise 35.908 olarak belirlendi.