  3. Bakanlıktan "10 bin personel ataması" iddialarına yalanlama
Bakanlıktan "10 bin personel ataması" iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel atamasına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Bakanlıktan "10 bin personel ataması" iddialarına yalanlama
Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

