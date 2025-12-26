Bakanlıktan 22 il için 'yoğun kar' yağışı uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.